Inter Femminile Primavera in testa alla classifica: ci arriva con un 12-0!

L’Inter Femminile Primavera ha vinto 12-0, e no non è un errore di battitura. Ben dodici gol delle ragazze di De la Fuente, che hanno sommerso il Chievo nel recupero di campionato giocato oggi.

IN TESTA – L’Inter Primavera Femminile conquista la vetta della classifica grazie a una goleada. Addirittura 12-0 il finale della partita col Chievo di oggi, recupero della sedicesima giornata di campionato. Le ragazze di Sebastian de la Fuente sono già avanti di due gol dopo sei minuti, entrambe a firma di Matilde Pavan che poi ne fa altrettanti per il poker già nel primo tempo (30′ e 36′). Tripletta per Valentina Gallazzi e Gaia Lonati, una rete a testa per Angelica Poli e Giulia Dragoni.

Fonte: Inter.it