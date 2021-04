Bologna-Inter, Mihajlovic in formazione ha una scelta pesante: il portiere

Bologna-Inter si giocherà domani alle ore 20.45. Mihajlovic non ha Skorupski, positivo al Coronavirus, e in conferenza stampa questo pomeriggio ha mantenuto il mistero sul portiere che sostituirà il polacco (vedi articolo). È questo il vero grande dubbio di formazione.

CHI GIOCA? – Per Bologna-Inter i rossoblù si trovano senza il portiere titolare. Lukasz Skorupski è da una settimana positivo, domani non ci sarà: al suo posto Angelo da Costa o Federico Ravaglia. Il primo ha giocato otto volte in stagione, e ha nell’Inter la seconda squadra più affrontata in carriera (sette volte, meglio solo il Sassuolo con undici), il secondo appena una presenza in un disastroso 1-5 con la Roma il 13 dicembre. Nonostante ciò Sinisa Mihajlovic ha mantenuto il dubbio, e questo fa intendere che dovrebbe essere proprio Ravaglia il prescelto per domani. Davanti al portiere i due centrali sono sicuri, Danilo Larangeira e Adama Soumaoro (marcherà Romelu Lukaku), sulle fasce a destra Takehiro Tomiyasu e a sinistra Mitchell Dijks, vista l’indisponibilità di Aaron Hickey e dell’ex Ibrahima Mbaye.

ALTRA ASSENZA – C’è un ulteriore giocatore del Bologna passato dall’Inter che domani non ci sarà (oltre all’ex Primavera Edoardo Vergani), ed è Rodrigo Palacio. Il Trenza è squalificato, dopo il giallo sotto diffida due settimane fa a Crotone. Centravanti torna quindi Musa Barrow, un gol e un assist nell’ultima in casa con la Sampdoria, con Nicola Sansone a sinistra. Il trequartista è il migliore dei felsinei, Roberto Soriano che ha avuto esito negativo dal tampone dopo la Nazionale, a destra Andreas Skov Olsen favorito su Riccardo Orsolini dopo che in Austria-Danimarca è subentrato al 55′ e ha fatto doppietta. Nicolas Dominguez e Jerdy Schouten probabili in mezzo, con Mattias Svanberg alternativa. Questa la probabile formazione di Mihajlovic per Bologna-Inter: Ravaglia; Tomiyasu, Danilo L., Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow.