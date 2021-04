Bologna-Inter: Young scalpita, ma Conte ha anche un’altra alternativa

Bologna-Inter di domani (ore 20.45) non vedrà Ivan Perisic tra i suoi protagonisti. Il croato rimane a Milano per un affaticamento. Il sostituto diretto è Young, ma Conte ha più alternative.

DOPPIA OPZIONE – Ivan Perisic è ufficialmente indisponibile per Bologna-Inter (vedi aggiornamento). A fermarlo è un affaticamento muscolare, dopo gli impegni con la Nazionale della Croazia. Nonostante un minutaggio via via calante con i Vatreni, l’esterno e Antonio Conte preferiscono un riposo rigeneratore in vista delle prossime sfide. Il tecnico aveva già un po’ di dubbi su quanto impiegarlo contro il Bologna: ci pensa il fisico del croato a dargli segnali chiari. Alle spalle di Perisic si scalda quindi Ashley Young, protagonista di una staffetta lungo tutta la stagione col numero 14. L’inglese ha bisogno di ritrovare minuti dopo gli ultimi mesi di appannaggio. Tuttavia non bisogna sottovalutare anche l’opzione di Matteo Darmian, abilissimo a destreggiarsi anche sulla fascia sinistra. Un dubbio che Conte, con ogni probabilità scioglierà solo all’ultimo minuto.