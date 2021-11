Vidal, solo conferme in Sheriff-Inter. Titolare anche contro il Milan?

Arturo Vidal ha sfoderato una prestazione maiuscola in Sheriff-Inter. Il cileno è pronto a prendersi una maglia da titolare: in campo dal 1′ anche contro il Milan?

CONFERME – Arturo Vidal in Sheriff-Inter ha confermato le sensazioni delle ultime settimane. Sì perché il cileno, in questa stagione, sembra un lontano parente di quello visto “pascolare” in campo nella scorsa annata. Le motivazioni e, soprattutto, la forma fisica, sembrano essere tornate quelle dei bei tempi ed i risultati si vedono sul campo. Contro lo Sheriff, infatti, sia all’andata che al ritorno, ha letteralmente dominato in mezzo al campo, con una quantità enorme di palloni recuperati e di corsa: prestazioni sugellate con un gol (all’andata) ed un assist di caparbietà (al ritorno). Vidal si candida sempre di più per essere uno dei titolari degli 11 di Inzaghi, al fianco di Barella e Brozovic. Sarà in campo dal 1′ anche contro il Milan?

FORMA – Appare difficile, onestamente, tenere fuori Vidal in un periodo di forma così strepitoso. Il cileno, oltre che essere un calciatore di enorme esperienza, da equilibrio ad un centrocampo che, a differenza della scorsa stagione, è più votato ad attaccare alto che aspettare per poi ripartire. Tuttavia è possibile, anche per la logica delle rotazioni di Inzaghi, che il numero 22, domenica, possa partire dalla panchina per far spazio all’ex rossonero Calhanoglu, tenuto a riposo in Champions League ma reduce da ottime prestazioni contro Juventus ed Udinese.