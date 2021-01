Vecino, niente Udinese-Inter. Rientro in gruppo posticipato ulteriormente

Matias Vecino

Vecino salta anche Udinese-Inter. Non una sorpresa, anzi. Normale amministrazione di un lungo recupero. La scelta di Conte è ben motivata. La prossima settimana finalmente dovrebbe essere quella giusta

ENNESIMO FORFAIT – Il nome di Matias Vecino non figura nemmeno nella distinta consegnata dall’Inter per la partita in casa dell’Udinese (vedi formazioni ufficiali). Ennesima non convocazione stagionale (19 su 19!). Il centrocampista uruguayano evidentemente ancora non dà garanzie dal punto di vista atletico dopo il lungo stop. Non avrebbe giocato ugualmente ma Antonio Conte fa capire di non voler “scaldapanchina” con sé. Inoltre, considerando le condizioni del campo di Udine, portare Vecino anche solo in panchina sarebbe stato un rischio inutile.

RIENTRO A TAPPE – A questo punto è possibile la convocazione di Vecino per il Derby di Milano di Coppa Italia in programma martedì sera. Al più per Inter-Benevento del prossimo weekend, facendo particolare attenzione alla situazione diffidati a centrocampo (Nicolò Barella e Marcelo Brozovic oggi). Oltre al tema mercato (Christian Eriksen andrà via?). Anche se l’ultima parola ovviamente spetterà a Conte. Se e quando il tecnico considera il numero 11 nerazzurro pronto, lo reintegrerà in gruppo anche negli appuntamenti ufficiali. Non resta che aspettare ancora, poi tornerà a completa disposizione Vecino. La mezzala atipica della rosa dell’Inter (vedi focus).