Vanheusden, quale futuro per lui? Intanto il ritorno all’Inter. Poi Inzaghi

Vanheusden dopo aver disputato l’ultima stagione in prestito in Serie A, farà ritorno all’Inter. Futuro ancora da decifrare, ma molto dipenderà da Simone Inzaghi.

FUTURO DA DECIDERE – Zinho Vanheusden ha voglia di dimostrare tutto il suo valore, dopo le ultime stagioni tra luci e ombre. Al Genoa ha ritrovato continuità, ma questo non basterà per ritagliarsi un ruolo importante all’Inter. Di sicuro il calciatore farà ritorno in nerazzurro, iniziando così la preparazione agli ordini di mister Simone Inzaghi. Solo successivamente, la società in comune accordo con il tecnico deciderà la destinazione migliore per lui.