Frey: «Onana, spero che riesca a imporsi come Maignan! Impressionato»

Frey in un’intervista rilasciata a Sportpaper.it, tra i temi trattati ha parlato anche dell’arrivo di André Onana all’Inter, facendo un paragone con Maignan.

L’AUGURIO – Sebastian Frey parla di André Onana, nuovo portiere dell’Inter, facendo un ‘paragone’ con Maignan: «Sono due portieri che mi piacciono, Onana ha già dimostrato nell’Ajax e nelle Coppe Europee di essere un portiere già maturo anche se non ha ancora giocato in Serie A e quindi sono molto curioso di vederlo soprattutto nella sfida con Maignan, che rispecchia il Milan, visto che è stato continuo e ha fatto degli interventi decisivi per il campionato e mi ha impressionato. Dei due mi piacciono il loro carisma e la loro personalità poiché il portiere francese si è imposto subito in una piazza come Milano e sappiamo quant’è difficile farlo in una grande squadra, sembrava fosse lì da anni e questo non è da tutti. Auguro lo stesso ad Onana, che può essere l’alternativa giusta come vice Handanovic».

Fonte: Sportpaper.it – Anthony Cervoni