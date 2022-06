Di Marzio: «Conference-call nella notte tra Inter e Chelsea! Lukaku vicino»

Di Marzio nel corso di Sky Calciomercato – L’originale, ha aggiornato riguardo la situazione legata a Romelu Lukaku con possibili risvolti già nella notte.

NUOVO INCONTRO – Gianluca Di Marzio ha aggiornato riguardo la trattativa tra Inter e Chelsea per l’attaccante belga: «Il nuovo proprietario del Chelsea è arrivato a Los Angeles, dove in questo momento sono le 14 di pomeriggio circa. Probabile che già questa notte ci sarà la conference call trai due club per cercare di concludere l’affare. Il Chelsea sta preparando la richiesta all’Inter, ma dai segnali che arrivano, questa richiesta sarà esaudita. Ci sono tutti i presupposti. Gli inglesi vogliono sbrigare subito questa pratica».