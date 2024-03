Valentin Carboni va di fretta: le opzioni con l’Inter a fine stagione

Valentin Carboni è una delle novità più interessanti di questa stagione in Serie A ma il talento scuola Inter inizia a farsi notare anche a livello internazionale. Il punto interrogativo sul suo futuro si ingrandisce ogni giorno di più. Davvero le strade future potrebbero non incrociarsi?

TALENTO VERO – L’esordio in Champions League nel 2022, a 17 anni, in casa del Bayern Monaco. Il primo gol in Serie A nel 2023, a 18 anni, contro la Juventus. E la prima presenza con la maglia della Nazionale Argentina nel 2024, a 19 anni appena compiuti. E chissà cosa accadrà nel 2025… La carriera di Valentin Carboni procede, passo dopo passo, nel migliore dei modi. Il classe 2005 argentino, in prestito al Monza, non conosce ancora il suo futuro. E nemmeno il suo valore di mercato, che è in continua evoluzione. L’unica certezza è che a fine stagione tornerà all’Inter ma non è detto rimanga. Le opzioni a disposizione sono tante. E tutte diverse tra loro. Prendere la decisione ora è praticamente impossibile ma bisogna fare le prime valutazioni. In prospettiva…

Il ruolo di Valentin Carboni nell’Inter di Inzaghi

CARBONI NERAZZURRO – L’Inter può scegliere di dare fiducia a Valentin Carboni nel ruolo di jolly offensivo. Non trattandosi di un attaccante puro, il 19enne di Buenos Aires sarebbe la quinta opzione di Simone Inzaghi nel reparto avanzato. Un profilo ibrido utile sia nel 3-5-2 inzaghiano sia soprattutto in caso di modifica al sistema di gioco tradizionale (3-4-2-1 o 3-4-1-2, 4-3-2-1 o 4-3-1-2 e via dicendo). Non il sostituto di Alexis Sanchez ma l’elemento in più, in questa stagione mancante a causa degli acciacchi di Stefano Sensi ma non solo. E per Carboni si prospetterebbe una sorta di ruolo “alla Sensi”, ovvero un po’ mezzapunta e un po’ mezzala, ruolo in cui Inzaghi l’ha già provato a Milano. Precedenza al ruolo di “rifinitore-seconda punta”, però.

Calciomercato Inter: Valentin Carboni in bilico

SCENARIO ALTERNATIVO – Non manca nemmeno l’opzione extra Inter. Anzi, la doppia opzione. Quella del prestito, per un altro anno. Sempre al Monza o più probabilmente, soprattutto in caso di addio di Raffaele Palladino, in una squadra che possa davvero metterlo al centro del progetto tecnico per una stagione. E questa sarebbe la strada preferibile per non rischiare di far marcire tra panchina e tribuna un talento simile. E c’è addirittura la strada della cessione definitiva, con o senza diritto di riacquisto. La prima possibile solo in Italia, magari inserendo Valentin Carboni in un’operazione di scambio ma senza perderne il controllo. La seconda praticamente obbligata all’estero, dove al più lascerebbero all’Inter qualche bonus e/o una percentuale sulla futura rivendita. Ne vale la pena su queste basi? La risposta appare fin troppo scontata: una ricca plusvalenza con Valentin Carboni ora non può essere la prima scelta nelle strategie dell’Inter. Ma a volte “il futuro è adesso” e la scelta, presa in fretta, non è sempre quella più saggia…