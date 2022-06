Tra Barella, Bastoni, Lautaro Martinez ora spunta… Dumfries!

L’Inter ha in canna già i colpi giusti per questo calciomercato ma, come impone la politica dell’autofinanziamento, ci sarà da cedere qualcuno. E l’ultimo nome è quello di Dumfries.

LISTA – Una lista della spesa, se così possiamo definire La Rosa dell’Inter. Secondo molti media infatti dopo Skriniar, Barella, Bastoni, Lautaro Martinez e molti altri, ecco l’ultimo nome in vendita: Dumfries. L’olandese secondo molti piace ai top club d’Europa e dunque si pensa già al sostituto. Ma non si può aspettare? Di tempo ce n’è, che qualcuno possa salutare è messo in archivio. Ma da qui a sparare un nome diverso ogni singolo giorno, non sembra eccessivo?