Top e Flop di Inter-Atalanta: Skriniar gol e non solo! Vidal non funziona

Condividi questo articolo

Milan Skriniar (Photo by Marco Luzzani/Getty Images via OneFootball)

Inter-Atalanta si è chiusa sul risultato di 1-0 per i nerazzurri di Conte, che conquistano tre punti pesantissimi, mantenendo intatta la distanza dalle avversarie (QUI il report). La squadra di Conte affronta un avversario ostico e in gran forma con grande attenzione, grinta e abnegazione. Decisivo Skriniar, male Vidal. Scopriamo di seguito i “Top e Flop” nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER: SKRINIAR SOLIDO E DECISIVO, HANDANOVIC CHIUDE LA PORTA, LUKAKU LOTTA PER LA SQUADRA

SKRINIAR – Prestazione brillante per il centrale nerazzurro, che nel primo tempo in un paio di occasioni soffre Zapata riuscendo comunque ad arginarlo. Una volta prese le misure, la sua partita è praticamente senza sbavature. Effettua 14 recuperi e segna il gol partita. Trascinatore.

HANDANOVIC – Si fa trovare pronto nel primo tempo su un velenosissimo colpo di testa di Zapata, con una parata di istinto che indirizza il risultato. Nel secondo tempo fa un altro buon intervento. Attento.

LUKAKU – Non timbra il cartellino e sotto porta è più impreciso del solito, ma lotta su ogni pallone e fa salire la squadra in una partita complicatissima. Bellissimo il duello con Djmsiti, che non gli rende le cose semplici. Prezioso.

I FLOP DELL’INTER: VIDAL LENTO E DANNOSO, LA SCELTA DI CONTE NON PAGA

VIDAL – Conte decide di schierarlo dal 1′ al posto di Eriksen, ma è chiaro fin da subito che non è serata per il cileno. Il pressing dell’Atalanta è ben organizzato e asfissiante mentre Vidal è lento e poco reattivo. Sbaglia un paio di palloni in fase di impostazione. Al 52′ Conte lo sostituisce mettendo in campo Eriksen, che sforna una prestazione di sostanza e qualità.

Oltre ai Top e Flop, clicca qui per leggere le nostre pagelle al termine di Inter-Atalanta