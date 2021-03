De Vrij: Â«Punti pesantissimi! L’Inter vuole sempre dimostrare di vincereÂ»

De Vrij: «Punti pesantissimi! L’Inter vuole sempre dimostrare di vincere»

Photo 192013177

De Vrij ha proseguito la serie di interviste a Inter TV dopo il fondamentale 1-0 all’Atalanta. Ecco le dichiarazioni del giocatore, in campo nel posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A.

OTTIMO SUCCESSO – Stefan de Vrij commenta Inter-Atalanta su Inter TV: «Penso che siano punti pesantissimi quelli di stasera, contro una squadra fortissima che mette in difficoltà ogni squadra. Sappiamo come gioca l’Atalanta: uomo contro uomo, giocatori forti abituati a fare le battaglie. Questo risultato ci dà tanta soddisfazione. Come si mantiene alta la concentrazione? Penso che sia importantissima per noi giocatori, per la squadra. Penso che siamo migliorati tanto su quest’aspetto, e si vede da come giochiamo, da come difendiamo e da come siamo compatti e giochiamo di squadra. Ognuno cerca di dare una mano alla squadra, è questa la nostra forza. C’è grande spirito, voglia di vincere: vogliamo sempre dimostrarlo. Ultimamente le cose stanno andando molto bene. Sapevamo l’importanza di questa partita, contro una grande squadra. Era importantissimo fare risultato, anche se abbiamo sofferto tanto siamo contenti per la vittoria. Pressione? Noi pensiamo partita dopo partita. Ora ci concentriamo sulla prossima e non guardiamo molto avanti, perché è solo la prossima quella che conta».