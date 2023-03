Skriniar, solo l’addio è certo: l’Inter può ancora contare su di lui?

Di certo, pensando a Milan Skiniar, c’è solo il suo addio alla fine di questa stagione altalenante per i nerazzurri: l’Inter può ancora fare affidamento sul difensore fino a fine stagione? Le sue condizioni fisiche non sono al 100% e perderlo già prima della sosta ha pesato e non poco.

ADDIO CERTO, MA ORA? − L’Inter e Milan Skriniar si diranno addio alla fine di questa stagione. Il 30 giugno del 2023 l’esperienza in nerazzurro finirà ufficialmente per il difensore. Poi una nuova vita (calcistica) inizierà all’ombra della Tour Eiffel, al PSG. Un addio questo che è arrivato non propriamente come un fulmine a ciel sereno, visto che le intenzioni erano già nell’aria da tempo. Ma che ha creato una situazione sicuramente non semplice da gestire. Una volta compreso il futuro, il club ha comunque continuato a pretendere da lui professionalità. E Simone Inzaghi ha continuato ad affidarsi a lui, punto fermo della difesa a tre dell’Inter. O per lo meno fino alla metà di marzo quando, per problemi alla schiena, il giocatore ha iniziato a dare forfait.

L’Inter fatica in questa stagione e Skriniar non dà certezze, oltre a quella dell’addio

FATICA − Milan Skriniar, convocato con la Nazionale della Slovacchia, ha dovuto lasciare il gruppo dei suoi connazionali e rientrare per il dolore alla schiena accusato. Lui stesso ha, infatti, dichiarato: «Rientro in Italia per consultarmi sulle prossime terapie da seguire per ritornare a disposizione e in forma il prima possibile. Non sto molto bene. Ho problemi alla schiena con dolori che arrivano fino alla gamba. Sfortunatamente non potrò giocare queste due partite con la Nazionale, sono venuto qui a salutare la squadra» (vedi articolo). Il difensore è fermo ai box dal 16 marzo, motivo per cui non ha preso parte alla sfida contro la Juventus a San Siro prima della sosta, dopo aver giocato solamente qualche minuto in Champions League nella gara di ritorno degli ottavi contro il Porto. La difesa, a causa dei pochi cambi a disposizione, ha così fatto fatica nonostante gli straordinari chiesti a Matteo Darmian. Di certo, ora come ora pensando a Milan Skriniar, c’è perciò soltanto l’addio tra qualche mese. Ma l’Inter non transige: c’è bisogno di presenze e di qualità, in un’annata già di per sé non semplice da digerire. La speranza è che la sosta per le nazionali possa dargli il tempo di recuperare, definitivamente.