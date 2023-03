Skriniar rientra: «Ho problemi alla schiena e dolori fino alla gamba»

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha salutato i compagni e il CT della Nazionale della Slovacchia per rientrare in Italia a causa di problemi alla schiena e dolori fino alla gamba.

RIENTRO – Queste le parole di Milan Skriniar, difensore dell’Inter e della Nazionale della Slovacchia. «Rientro in Italia per consultarmi sulle prossime terapie da seguire per ritornare a disposizione e in forma il prima possibile – si legge su SportMediaset.it –. Non sto molto bene. Ho problemi alla schiena con dolori che arrivano fino alla gamba. Sfortunatamente non potrò giocare queste due partite con la Nazionale, sono venuto qui a salutare la squadra».