Skriniar fuori anche da Benfica-Inter? L’assenza sale a 57

Milan Skriniar è ancora fermo ai box per problemi alla schiena. E con ogni probabilità salterà anche Benfica-Inter (domani alle 21), andata dei quarti di finale di Champions League.

ANCORA FUORI – Vi ricordate Milan Skriniar? Per gran parte della stagione è stato il punto fermo della difesa dell’Inter, nonché il capitano. Poi, dopo le parole del suo agente prima della sconfitta con l’Empoli, la sparizione quasi completa. Un’iniziale lombalgia si è trasformata in più generici problemi alla schiena, che tengono il 37 nerazzurro fermo ai box. E difficilmente lo vedremo tra i convocati di domani per Benfica-Inter. Allungando ancor di più la distanza dall’ultima apparizione in nerazzurro.

ULTIMA VOLTA – Qualche dettaglio in più potrà fornirlo Simone Inzaghi nella conferenza stampa di stasera. Ma nel frattempo i tifosi nerazzurri iniziano a temere che difficilmente Skriniar tornerà a disposizione a breve. Del resto, vi ricordate l’ultima volta che scese in campo con l’Inter? Era il 13 febbraio, nello scialbo 0-0 in casa della Sampdoria. Quasi due mesi fa: 57 giorni fa, per la precisione. Da quel momento, zero minuti in campo coi colori nerazzurri. Obbligando di fatto Inzaghi a varie storture per sopperire alla sua assenza. In primis l’indebolimento della fascia destra, dovendo arretrare Matteo Darmian per coprire il vuoto dello slovacco. La speranza è di rivederlo presto in campo, fosse anche solo per trovare un’occasione più felice per salutare l’Inter.