Benfica-Inter, anche in volo Zhang al fianco della squadra – SM

Non solo indiscrezioni sulla formazione scelta da Inzaghi per Benfica-Inter (vedi articolo), ma anche sul viaggio per Lisbona dei nerazzurri. Le ultime di Sportmediset sul presidente interista Zhang.

IN VOLO – Benfica-Inter si avvicina e, ora più che mai, la squadra di Simone Inzaghi necessita di serenità e un ambiente compatto. Per questo, come fa sapere il sito ufficiale di Sportmediaset, il presidente interista Steven Zhang ha deciso di viaggiare al fiano della squadra, dello staff tecnico e della dirigenza per dimostrare tutta la sua vicinanza. Dunque, sul volo charter che porterà dritto a Lisbona, verso la sfida d’andata dei quarti di Champions League, ci sarà tutto il gruppo dell’Inter.

Fonte: www.sportmediaset.it