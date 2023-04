Benfica-Inter, Inzaghi con un solo dubbio di formazione! Scelto l’attacco – SM

Benfica-Inter andrà in scena martedì alle 21. Secondo quanto riferito da SportMediaset Inzaghi ha già scelto l’attacco da schierare al “Da Luz”. Dubbi invece in difesa

PROBABILE – Benfica-Inter è in programma martedì sera alle 21:00. Secondo quanto riferito da SportMediaset in vista della sfida del “Da Luz” Inzaghi dovrebbe operare qualche cambio rispetto agli undici schierati contro la Salernitana. I dubbi principali riguardano la difesa con il tecnico nerazzurro che ha in mente due soluzioni: la prima prevede Acerbi in mezzo, con Darmian a destra e Bastoni a sinistra. L’altra prevede l’impiego di de Vrij come centrale, con Acerbi che andrebbe ad agire da braccetto destro e Darmian spostato sulla corsia di destra. In mezzo Brozovic riprende il posto da titolare in cabina di regia. A completare il reparto Barella e Mkhitaryan, con Dumfries e Dimarco ad agire sulle corsie. In attacco Lukaku e Correa, schierati dal 1′ all’Arechi, fanno spazio a Lautaro Martinez e Dzeko. Di seguito la probabile formazione dell’Inter

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Lautaro Dzeko.

Fonte: Sportmediaset.it