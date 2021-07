Serie A, dal nuovo calendario un’insidia ‘nascosta’ per l’Inter in avvio

La Serie A conosce da ieri il calendario del campionato, che prenderà il via il 21 agosto (vedi articolo). L’Inter, in avvio, non ha grandi big match per un mese, ma c’è un’insidia che non tutti hanno sottolineato.

PARTENZA IN VIAGGIO – L’Inter inizierà il suo campionato nel weekend del 21 e 22 agosto col Genoa al Meazza. Una rarità, quella di giocare a San Siro, nell’inizio della Serie A 2021-2022. Questo perché, guardando le prime otto giornate del calendario uscito ieri, sono appena tre le partite casalinghe. Oltre al debutto (oggi possibili le date e gli orari ufficiali del turno inaugurale) le altre sono il Bologna alla quarta (19 settembre) e l’Atalanta alla sesta (26 settembre). Per il resto tutte fuori: Verona alla seconda, Sampdoria alla terza, Fiorentina alla quinta, Sassuolo alla settima e Lazio all’ottava. Partita questa che, come noto, sarà di particolare emozione per Simone Inzaghi, alla sua prima da allenatore come avversario dei biancocelesti.

INSIDIA ECCESSIVA – Che l’Inter dovesse giocare la settima giornata in trasferta (così come il Milan) era noto da prima che uscisse il calendario. Questo per via delle semifinali di UEFA Nations League, col Meazza che ospiterà l’evento. Il resto della partenza della Serie A con così tante gare esterne non era preventivato, e può creare qualche problema. Questo perché il campionato partirà, finalmente, col pubblico allo stadio (a ora al 25% della capienza, ma i club proveranno – legittimanente – ad avere più aperture). Un fattore da non sottovalutare, dato che da febbraio 2020 non è di fatto mai avvenuto. Riabituarsi alla presenza dei tifosi, un qualcosa di bellissimo per tanti motivi, sarebbe stato meglio farlo davanti al proprio pubblico. Invece l’Inter dovrà farlo in giro per i campi, senza contare su grande supporto. Ecco che chi ieri ha frettolosamente parlato di inizio facile per l’Inter in questa Serie A dovrà ricredersi.