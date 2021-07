Pedullà: «Lukaku via dall’Inter? Assolutamente no! Altri è possibile. Gli esterni…»

Lukaku è uno dei centravanti più ambiti di questo mercato ma strapparlo all’Inter è un’impresa. Pedullà, in chiusura di “Lo sai che?” su Sportitalia, dichiara impossibile la sua partenza in estate. Lo stesso non può dirsi per altri giocatori della rosa nerazzurra

LUKAKU PUNTO FERMO – Alla domanda su quali esterni potrebbero arrivare all’Inter (vedi articolo), Alfredo Pedullà risponde con decisione: «Solo profili attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto. Per questo Hector Bellerin è il primo della lista, mentre Denzel Dumfries del PSV Eindhoven non puoi prenderlo con questa formula. Ma l’Arsenal per il momento non ha aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto per Bellerin…». Capitolo cessioni pesanti causa problemi di bilancio, Pedullà frena immediatamente: «Se si parla di Romelu Lukaku, assolutamente no! Invece Lautaro Martinez all’80% no. Qualche altra cessione minore si può fare».