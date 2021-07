Sconcerti: «Nessun fuoriclasse all’Europeo. Lukaku non è stato decisivo»

Lukaku si sta godendo le meritate vacanze dopo lo scudetto conquistato con l’Inter e l’Europeo disputato con il Belgio. A “TMW Radio”, il giornalista Sconcerti ha analizzato la prestazione dell’attaccante belga nel match decisivo contro l’Italia ai quarti di finale e ha fatto un’analisi sui fuoriclasse europei.

MEDIA EUROPEA – Questo l’intervento di Mario Sconcerti a “TMW Radio” su Romelu Lukaku e sui giocatori più attesi di EURO 2020: «Non ho visto fuoriclasse in questo Europeo, neanche quelli che sembravano fuoriclasse in campionato. Kevin De Bruyne per esempio mi è parso fuori ruolo. Lo stesso Lukaku non è stato decisivo. Nella partita più importante per il Belgio lui non c’è stato. Ma ho visto dei giocatori molto forti, la media della qualità dei calciatori europei è altissima ed è cresciuta molto rispetto a quelli sudamericani». Nonostante le ultime due stagioni strepitose e un rendimento inattaccabile, Lukaku raccoglie sempre qualche critica tra i numerosi elogi.