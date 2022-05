Sassuolo show: più interviste che partite in calendario, Inter-Milan si gioca così

Sassuolo arbitro dello Scudetto è il titolo dell’ultima giornata di Serie A in programma. Ammesso che l’Inter faccia risultato in casa contro la Sampdoria, ovviamente. Perché altrimenti non avrebbe senso preoccuparsi del risultato del Milan a Reggio Emilia. Nel frattempo va avanti la strategia mediatica neroverde basata sulle dichiarazioni no-stop

SPETTACOLO NEROVERDE – La stagione del Sassuolo è cambiata a salvezza acquisita. La società neroverde, un vero gioiello italiano alla voce gestione aziendale, ha iniziato in largo anticipo i suoi conti. Non è un caso che da quel momento l’attenzione sulle prestazioni in campo è scemato. Da mesi il Sassuolo fa parlare ma soprattutto parla con una sola parola-chiave: calciomercato. Una scelta strategica precisa. L’obiettivo della realtà emiliana è noto: monetizzare il più possibile dalla cessione dei suoi gioielli per poter reinvestire in altri talenti da far maturare prima della cessione. Un circolo virtuoso che permette al Sassuolo di avere i conti in regola senza rinunciare alla competitività. Qualsiasi talento neroverde negli ultimi mesi è stato accostato a ogni big italiana con tanto di “minaccia” straniera per creare un’asta di mercato conveniente. E l’Inter è in prima fila in questo.

ARBITRO TRICOLORE – Tralasciamo questo dettaglio, però. A pochi giorni dall’ultima giornata di Serie A, nel caso specifico decisivo per l’assegnazione dello Scudetto, in casa Sassuolo continua lo show davanti a microfoni e telecamere. Le interviste hanno superato di gran lunga le partite stagionali in calendario. A quattro giorni esatti da Sassuolo-Milan verrebbe da chiedersi se la cosa possa essere considerata “credibile” ma di una cosa siamo certi. Il Sassuolo domenica a Reggio Emilia scenderà in campo per dare il 100% contro il Milan, a prescindere dalla troppe chiacchiere – inutili e ripetitive – delle ore che precedono la partita. Prima del calciomercato estivo, il Derby Scudetto a distanza si gioca anche così: sul filo dei nervi. La tensione rossonerazzurra è firmata Sassuolo, vero arbitro tricolore (ma in campo…).