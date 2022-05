Inter, prima sgambata verso la Sampdoria: uno ha lavorato a parte – Sky

L’Inter si è ritrovata oggi ad Appiano Gentile dove ha prima svolto un allenamento leggero e poi una grigliata di gruppo (vedi articolo). Marco Demicheli – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, ha raccontato la giornata nerazzurra. Un solo giocatore ha lavorato a parte

ALLENAMENTO E NON SOLO – L’Inter di Simone Inzaghi si appresta ad affrontare l’ultima partita di campionato domenica a San Siro con la Sampdoria. Oggi, oltre all’allenamento, ad Appiano Gentile è andata in scena una grande grigliata: «Prima allenamento intorno alle 11.00, allenamento leggero perché di fatto è stato il primo dopo Cagliari. Non c’è stata la sessione video, da domani si penserà all’avversario. Tutti in gruppo tranne Vecino che comunque sta bene e sta vivendo la sua ultima settimana in nerazzurro perché ha un contratto in scadenza. Il post allenamento è stato il momento più divertente perché c’è stata la grigliata con gli argentini protagonisti. Il clima è sereno e tranquillo in vista della sfida con la Sampdoria», così Marco Demicheli su Sky Sport 24.