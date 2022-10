Il Sassuolo di Dionisi ha un nuovo stile e punta su Laurienté

Dionisi sta cambiando lo stile di gioco del Sassuolo, puntando su solidità difensiva e ripartenze. In attacco la novità è Laurienté, elemento con dribbling e quallità.

TATTICA – Il modulo di riferimento del Sassuolo di Dionisi è sempre il 4-3-3. Il tecnico però in questa stagione sta cambiando il modo in cui è interpretato. I neroverdi giocano più bassi, con le linee compatte, puntando sulle ripartenze verticali e meno sul possesso insistito. L’azione si sviluppa di preferenza sulle fasce e le combinazioni tra terzino, interno di centrocampo ed esterno offensivo sono la chiave della manovra. Dionisi ha due eterni dubbi di formazione: l’interno sinistro e l’esterno destro in assenza di Domenico Berardi (vedi articolo).

STATISTICHE – Il Sassuolo ha segnato 10 gol in questo campionato, di cui 5 nell’ultima partita con la Salernitana. Ma attenzione: è settimo per conclusioni a partita. I momenti in cui la squadra è più prolifica sono gli ultimi 15 minuti dei due tempi. Gli 8 gol subiti, quinta miglior difesa, testimoniano una nuova solidità di reparto e i 10,5 tiri subiti a gara sono il secondo valore del campionato. In aggiunta Andrea Consigli è l’ultimo portiere in campionato per parate. Gli uomini di Dionisi sono tredicesimi in A per possesso col 48,2%. I neroverdi sono ultimi per km percorsi in campionato, con 101,44.

DETTAGLI – Consigli, che contro l’Inter tende sempre a esaltarsi, oltre al suo lavoro tra i pali è un elemento di riferimento per la costruzione del gioco. Infatti è sesto per passaggi medi con 37,5 e primo per lanci lunghi con 8,1. Davide Frattesi non ha numeri scintillanti nello sviluppo del gioco, ma è un elemento chiave della nuova impostazione di Dionisi per i movimenti senza palla: miglior marcatore con 2 gol, secondo per tiri, secondo per dribbling. Maxime Lopez è come sempre l’anima del centrocampo: primo assoluto per passaggi medi con 56,4, primo per km percorsi con 11,248 (sesto in Serie A), secondo per occasioni da gol, terzo per passaggi chiave, nono in Serie A per recuperi. Armand Laurienté è la novità della stagione del Sassuolo. Partito da esterno a destra, passando a sinistra ha aumentato la sua influenza nel gioco. Primo per occasioni da gol, primo per passaggi chiave (terzo in tutta la Serie A), autore di un gol e due assist e in grande crescita di prestazioni.