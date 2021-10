Sanchez torna titolare in Empoli-Inter e si prende il ruolo di terza punta

Empoli-Inter ha visto il ritorno di Alexis Sanchez tra i titolari. La prima volta in stagione. Il cileno ha disputato una buona gara, trovando un assist decisivo.

FINALMENTE TITOLARE – Alexis Sanchez è tornato titolare nella sfida con l’Empoli. Una cosa che in maglia Inter non si vedeva dall’8 maggio, data di Intrer-Sampdoria, prima gara da campioni d’Italia matematici. Per il cileno 72 minuti, con la voglia di farne pure di più, disputati in crescendo. Che lo certificano come terza scelta offensiva di Inzaghi. Correa al momento è scavalcato. E il numero 7 è un’opzione credibile.

GARA IN CRESCENDO – Sanchez contro l’Empoli è partito con qualche difficoltà. Soprattutto qualche pallone perso di troppo (3, tutti a inizio gara), qualche difficoltà a trovare i compagni. Poi però si è sciolto, trovando la giocata decisiva per il primo gol proprio nel momento più difficile per la squadra. Come al solito ha giocato svariando su tutta la trequarti, aiutando spesso la manovra e rinculando fin davanti alla sua area. Questa è la sua heatmap presa da Whoscored:

Proprio dalla sua zona di massima influenza, la destra, arriva l’assist per D’Ambrosio. I suoi tocchi totali sono 45 con 30 passaggi. Al suo attivo pure 2 recuperi. Come si dice in questi casi, è mancato solo il gol.