Samardzic, centrocampo Inter con un mix perfetto

L’arrivo di Lazar Samardzic all’Inter va ad aggiungere ulteriori caratteristiche a un centrocampo che, come già visto anche lo scorso anno, è probabilmente il miglior reparto della rosa. Il serbo porta caratteristiche tecniche che si sposano ottimamente con i compagni, creando un mix perfetto.

CENTROCAMPO DI LIVELLO – Senza ombra di dubbio, il centrocampo è – al momento – il reparto migliore della rosa dell’Inter. E, forse, anche il miglior centrocampo di tutta la Serie A. L’arrivo di Lazar Samardzic porta nuove caratteristiche in mezzo al campo, grazie alla sua tecnica e al suo mancino educatissimo. Il che si sposa ottimamente con il dinamismo garantito dalle due mezz’ali Nicolò Barella e Davide Frattesi. Senza contare le qualità già messe in mostra da Henrikh Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu, quest’ultimo erede designato di Marcelo Brozovic come regista. Inoltre, Samardzic va a ringiovanire rosa e reparto: classe 2002, esattamente come Kristjan Asllani.

CRESCITA – Un vantaggio per Lazar Samardzic sarà anche quello di avere un periodo di inserimento in squadra, senza sentirsi schiacciato dalla pressione di San Siro e dei tifosi dell’Inter. Inoltre, il suo “maestro” sarà nientemeno che Henrikh Mkhitaryan, del quale Samardzic dovrebbe proprio prendere il posto in futuro, con il contratto dell’armeno in scadenza nel 2024 (a 35 anni di età). Insomma, un colpo decisamente importante per il club nerazzurro che non solo brucia la concorrenza su un talento dal futuro assicurato, ma porta nuove caratteristiche a un centrocampo già di altissimo livello.