Roma-Inter, ancora straordinari per la catena di destra. Inzaghi senza scelte

In Roma-Inter (domani alle 18.00) le scelte di Simone Inzaghi per la corsia di destra sono obbligate, a causa di una precauzione dell’ultimo minuto.

SCELTE INDEROGABILI – Piove sul bagnato, in vista di Roma-Inter di domani. Simone Inzaghi dovrà infatti chiedere gli straordinari ai titolari – ormai inamovibili – della catena di destra. L’assenza di Danilo D’Ambrosio non permette infatti nessun calcolo in termini di turnover. Il tecnico nerazzurro preferisce preservare il numero 33 in vista dell’andata della semifinale di Champions League col Milan (mercoledì 10 maggio). E quindi non ci sono dubbi sulla coppia che andrà a comporre la catena di destra contro i giallorossi.

STRAORDINARI DI MAGGIO – Anche domani in Roma-Inter i titolari sulla destra saranno Matteo Darmian e Denzel Dumfries. Il primo come braccetto di destra al posto del lungodegente (e partente) Milan Skriniar. Il secondo invece come quinto di centrocampo sullo stesso lato. Per l’italiano sarà la quindicesima presenza da titolare nelle ultime 17 gare stagionali. Di queste, dieci le ha giocate per intero, e solo una volta ha potuto riposarsi in panchina per tutti i 90 minuti (nell’1-3 a Empoli). L’olandese invece arriverà a 14 presenze dal 1′ nelle ultime 17, sette delle quali dal primo all’ultimo minuto. E quasi sicuramente saranno titolari anche mercoledì, nel primo dei due euroderby in finale. L’ennesimo sforzo richiesto in questa folle stagione, per continuare a sognare.