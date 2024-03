Pavard, queste sono le tue partite! Esperienza per Atletico Madrid-Inter

Rimasto a riposo nella trasferta di Bologna – e sostituito più che degnamente dal match winner Yann Bisseck – Benjamin Pavard scalda i motori per Atletico Madrid-Inter. Una gara dove la sua esperienza in campo internazionale conterà e non poco.

BAGAGLIO DI ESPERIENZA – Benjamin Pavard sarà uno degli uomini chiave di Atletico Madrid-Inter. Non solo per le sue caratteristiche tecniche, ma anche e soprattutto per la sua grande esperienza in campo internazionale. Parliamo infatti di un giocatore che con il Bayern Monaco, da titolare, ha vinto una Champions League. Ma anche, a 27 anni, già campione del Mondo (sempre da titolare, con la Francia) e finalista di un altro Mondiale. Insomma, non un caso che Simone Inzaghi abbia deciso di lasciarlo a riposo contro il Bologna, per lasciargli in mano le chiavi della difesa in vista di mercoledì. E Benjamin Pavard, “L’Interista” come si è auto-soprannominato, è pronto a ripagare la fiducia.