Djalò, il dispetto della Juventus all’Inter… Ne valeva la pena?

Nel mese di gennaio, la Juventus – proprio come successe con Gleison Bremer – ha deciso di pagare Tiago Djalò senza aspettare la scadenza del suo contratto con il Lille. Il tutto per fare un dispetto all’Inter. Ma, ad oggi, sembra che la mossa non abbia dato i frutti sperati…

NE VALEVA LA PENA? – Quando ancora la Juventus pensava di poter contendere lo scudetto all’Inter, nel mese di gennaio, a infiammare la situazione ci aveva pensato anche il calciomercato. Nel dettaglio con la situazione legata a Tiago Djalò. Il difensore del Lille era nel mirino dei nerazurri per la prossima stagione, a scadenza di contratto. Proprio quando tutto sembrava sui giusti binari, i bianconeri – forse anche per “dispetto” – hanno deciso di pagare il giocatore per strapparlo all’Inter e regalarlo a Massimiliano Allegri. Il tutto con il benestare di Tiago Djalò stesso, voglioso di giocare fin da subito. A oggi, 11 marzo, tuttavia, non ha raccolto neanche un minuto in campo. E la domanda viene spontanea: ne valeva davvero la pena?