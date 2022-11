Onana unica nota positiva allo Stadium: per l’Inter è fondamentale

Andre Onana è uno dei pochi a salvarsi dalla disfatta dell’Allianz Stadium. Il camerunense non ha colpe sui gol e anzi si è reso protagonista di una super parata. Per l’Inter il camerunense è imprescindibile

NOTA POSITIVA – Simone Inzaghi è tornato dalla trasferta di Torino con tanti dubbi. Una però è la certezza ed è tra i pali. Andre Onana è una delle note positive della serata fallimentare dell‘Inter contro la Juventus. È vero, il camerunense ha incassato due gol, ma su quello di Rabiot non può fare nulla, mentre sul raddoppio di Fagioli è ingannato dalla deviazione di Robin Gosens, intervenuto in scivolata sulla conclusione del centrocampista della Juventus. Il numero 24 si è poi reso protagonista di una super parata su Kostic, che ha permesso all’Inter di rimanere in partita fino alla fine. Da sottolineare anche l’intervento su Chiesa – sebbene il 7 bianconero fosse in fuorigioco – che è di pregevole fattura. L’acquisto di Onana era stato sottovalutato. Ma da quando l’ex Ajax si è insediato nella porta nerazzurra, i difensori dell’Inter si sentono più sicuri. Inoltre, come già detto più volte, la buona tecnica dell’estremo difensore camerunense sarà utilissima anche in fase offensiva. Si può quindi dire che Onana è praticamente fondamentale per Inzaghi e per i nerazzurri. Questa è una delle poche certezze dell’Inter di oggi.