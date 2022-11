Qatar 2022, convocati Croazia: Brozovic non manca! Presenti tre ex Inter

Si avvicina sempre più Qatar 2022, il primo Mondiale di calcio in inverno. La Croazia del CT Dalic ha diramato i 26 convocati che partiranno per la prestigiosa spedizione. C’è Brozovic dell’Inter. Ma anche altri ex giocatori nerazzurri: Kovacic, Perisic e Livaja

Qatar 2022, convocati Croazia: Inter presente e passato

Portieri : Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Ivo Grbić

Difensori : Domagoj Vida, Dejan Lovren, Borna Barišić, Josip Juranović, Joško Gvardiol, Borna Sosa, Josip Stanišić, Martin Erlić, Josip Šutalo

Centrocampisti : Luka Modrić, Mateo Kovačić, MARCELO BROZOVIC, Mario Pasalić, Nikola Vlašić, Lovro Majer, Kristijan Jakić, Luka Sučić

Attaccanti : Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Bruno Petković, Mislav Oršić, Ante Budimir, Marko Livaja