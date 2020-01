Nota tattica di Napoli-Inter: spazi a centrocampo e difesa bassa

“Nota tattica”, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Napoli-Inter parliamo di problemi in fase difensiva.



DIFESA DA MIGLIORARE – L’Inter a Napoli ha vinto, e già questa è una notizia. Non bastasse la squadra di Conte ha superato l’ennesimo test contro una squadra con una certa reputazione, dimostrando di avere una dimensione precisa e forse addirittura collaudata in Serie A. Malgrado però i nerazzurri siano la miglior difesa del campionato la fase di non possesso ha dimostrato più di qualche crepa. I 18 tiri prodotti dagli avversari infatti sono un numero da rivedere.



SPAZI A CENTROCAMPO – Il problema è stata soprattutto la zona tra i mediani e la difesa. Guardate le posizioni medie dell’Inter in possesso palla, presi dal report della Lega Serie A (pagina 9):

I mediani Vecino e Gagliardini si alzano affiancando le punte nel pressing alt0. Quando però il Napoli riusciva a sfuggire alla pressione con la circolazione insistita iniziava un problema. Gli esterni e gli interni azzurri tagliavano nella zona lasciata scoperta proprio alle loro spalle. Soprattutto dietro a Vecino, dove anche Candreva tendeva a stare più alto del suo omologo mancino Biraghi. Questo costringeva Brozovic a rincorrere (non a cas0 ha percorso 13,72km, più di tutti) gli avversari, che avevano metri di campo per puntare i difensori.

DIFESA BASSA – Già ma i difensori? Il “vuoto” a centrocampo nasce anche da una linea difensiva evidentemente istruita a rinculare fino in area. Skriniar, de Vrij e Bastoni uscivano sul portatore solo arrivati in zona Handanovic. Probabilmente al fine di evitare i famigerati tagli dei giocatori del Napoli. Sempre nel report della Lega Serie A (pagina 12) si legge che in non possesso l’Inter scalava il baricentro fino ai 43m. Per dire 10m in meno degli avversari nella stessa situazione. Conte voleva evitare di dare spazi in area agli attaccanti di Gattuso. Cosa totalmente fallita in occasione del gol di Milik.