Godin, occasione Inter-Atalanta. In caso di rottura sostituto pronto – TS

Secondo “Tuttosport”, Diego Godin prenderà il posto dello squalificato Milan Skriniar in vista di Inter-Atalanta, giocandosi così le sue occasioni di riguadagnare gerarchie dopo un mese di panchina. In caso di rottura con la società, i nerazzurri avrebbero anche già pronto il sostituto.

NUOVA OCCASIONE – Dopo un mese, Diego Godin tornerà titolare in vista di Inter-Atalanta a causa della squalifica di Milan Skriniar. Il difensore uruguaiano non gioca dal primo minuto dalla notte di San Siro contro il Barcellona del 10 dicembre, quando i nerazzurri persero 1-2 e dovettero dire addio alla Champions League. L’infortunio patito da Danilo D’Ambrosio azzera di fatto le scelte di Antonio Conte, che contro i bergamaschi farà affidamento proprio sull’ex giocatore e capitano dell’Atletico Madrid.

VALUTAZIONI SUL FUTURO – Per Godin si tratta a tutti gli effetti di un’occasione per recuperare posizioni nelle gerarchie di Antonio Conte, dopo essere stato superato anche da Alessandro Bastoni che sta convincendo sempre di più con le sue ottime prestazioni. L’uruguaiano fatica ad adattarsi alle caratteristiche del gioco di Antonio Conte, specialmente in fase di possesso, con numerose difficoltà a far ripartire l’azione. In caso di rottura tra il giocatore e il club, i nerazzurri non si farebbero trovare impreparati: il suo sostituto sarebbe infatti Matteo Darmian, un vero e proprio jolly in grado di giocare sia nella difesa a tre che sulle fasce.