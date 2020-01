Cacia: “Inter, Eriksen e Vidal importanti! Lukaku no fenomeno ma Conte…”

Cacia – ex attaccante del Piacenza -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, commenta il possibile innesto di Eriksen o Vidal nella rosa dell’Inter. I complimenti per ora sono più per Conte che per il collega Lukaku

CONTE OTTIMIZZA LUKAKU – Per Daniele Cacia il segreto della stagione nerazzurra è solo uno e il mercato può solo migliorare la situazione: «L’Inter contro il Napoli ha fatto una gran partita sotto tanti punti di vista. Christian Eriksen e Arturo Vidal sono due giocatori sicuramente molto importanti per qualunque squadra, non solo per l’Inter. Se dovesse arrivare uno dei due a Milano, non credo arriverebbe tanto per oppure per allargare il gruppo. Uno gioca nel Tottenham e l’altro nel Barcellona, due top club. Il vero fenomeno all’Inter è l’allenatore, che sta facendo un gran lavoro. Romelu Lukaku è l’esempio palese di ciò che si dice di Antonio Conte. Lukaku per me non è un fenomeno, ma per quanto è forte sta facendo cose e numeri che a gennaio non ha mai avuto prima in carriera».