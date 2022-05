Mkhitaryan nuova idea come ‘vice-Calhanoglu’: è l’uomo giusto per l’Inter?

Mkhitaryan è il nuovo nome per il centrocampo dell’Inter. Il calciatore, che potrebbe lasciare la Roma a zero, rappresenta un’occasione di mercato e sarebbe il back-up di Calhanoglu. È l’uomo giusto?

OCCASIONE – Il nome nuovo per il mercato dell’Inter è quello di Henrikh Mkhitaryan, che a fine stagione potrebbe lasciare la Roma a parametro zero. L’armeno è considerato una potenziale valida alternativa a Calhanoglu: con Mourinho, infatti, il centrocampista ex Arsenal ha arretrato il suo raggio d’azione, dimostrando di potersi disimpegnare bene nel ruolo di mezzala in un 3-5-2. Ruolo che andrebbe ad occupare anche all’Inter, alla disperata ricerca di valide alternative da cui pescare dalla panchina. L’armeno è l’uomo giusto?

UOMO GIUSTO? – La bontà tecnica di Mkhitaryan non è in discussione: anche in questa stagione ha dimostrato che, se in forma, può fare la differenza. E la ha fatta, per il club giallorosso: 31 presenze condite da 5 gol e 6 assist. Numeri interessanti certo, ma che probabilmente non giustificano l’assalto al numero 77 della Roma. Mkhitaryan ha compiuto a gennaio 33 anni ed il meglio della sua carriera sembra abbondantemente alle spalle. Legarsi all’armeno per due anni non sembra una mossa saggia, visti anche i costi dell’ingaggio (4 milioni, ndr). Probabilmente, per il club nerazzurro, sarebbe più saggio andare su profili più futuribili e che possano crescere al fianco dei top-player del centrocampo nerazzurro.