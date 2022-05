Inter, basta pensare al calciomercato. Di trattative (e bufale) ci sarà tempo

L’Inter ha bisogno della massima concentrazione domani contro la Sampdoria per provare a vincere il ventesimo scudetto. Portare a casa il titolo per il secondo anno consecutivo è quasi impossibile, servirebbe che il Milan cada al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Ma intanto, basta parlare di mercato.

STOP – L’Inter domani si gioca tutto contro la Sampdoria. I nerazzurri devono vincere e sperare nel ko del Milan a Sassuolo. Intanto però, una cortesia: basta parlare di calciomercato. Ci sarà tempo signori e signore per farlo, il mercato ufficialmente aprirà il 1° luglio e terminerà il 7 settembre, avoglia a trattative inventate, bufale, colpi. L’Inter ha bisogno ora della massima concentrazione, vincere domani contro la Samp e sperare in qualche miracolo da Reggio Emilia. Insomma, per i rinnovi, il mercato, le bufale, calma. Un passo alla volta.