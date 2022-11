Il minutaggio dei sei nuovi: Onana il più utilizzato, Lukaku non è l’ultimo

Alla fine di ogni sessione di mercato si è soliti dare un voto alle varie squadre, in base a chi si è rinforzato di più. L’Inter si pensava avesse fatto un ottimo mercato, l’infortunio di Lukaku ha inciso però parecchio.

MERCATO – Il mercato dell’Inter è iniziato col botto, si è poi fermato e non ha chiuso due affari che sembravano fatti. Guardando però solamente gli acquisti ufficiali, l’estate nerazzurra non è andata così male. Nonostante la disponibilità economica più che ridotta, Piero Ausilio e Beppe Marotta sono riusciti a rinforzare la rosa. Ora durante la sosta, analizziamo l’utilizzo dei nuovi acquisti.

MINUTI – Tra i nuovi acquisti si pensava che quello con minutaggio più alto a novembre fosse uno tra Andrè Onana e Romelu Lukaku. Il camerunense con i suoi 1170 minuti è effettivamente il primo in questa classifica. Sorte quasi opposta per Big Rom che è penultimo con appena 256 minuti in stagione. Poco sotto il nuovo portiere c’è Henrikh Mkhitaryan, a quota 1119′. L’armeno ha trovato parecchio spazio in seguito all’infortunio di Marcelo Brozovic. Nella sfortuna, l’ex Roma ha avuto modo di ambientarsi e inserirsi nelle idee e nel modulo di Simone Inzaghi.

SORPRESA – La grande sorpresa è Francesco Acerbi, con 948 minuti totali. Arrivato nel malcontento generale, nel momento di appannamento di Stefan De Vrij, Acerbi ha risposto presente. Gli innesti più giovani hanno giocato poco finora. Per Kristjan Asllani sono 312 i minuti in maglia nerazzurra. Più dei 209 di Raoul Bellanova. In questa sosta rimarranno ad Appiano Gentile con il mister, al lavoro per guadagnarne la fiducia e il conseguente maggior minutaggio.