Spalletti benedice la pausa prima dell’Inter: «Magari ci fosse sempre!»

Luciano Spalletti a margine della serata organizzata dall’Associazione Neri Ferramosca intervenuto sulle frequenze di TVR8 esprime la sua opinione riguardo la pausa del campionato di Serie A. Considerando che alla ripresa ritroverà subito l’Inter.

DURANTE LA PAUSA – Spalletti benedice di fatto la pausa per il Mondiale prima di affrontare l’Inter e aggiunge: «Questo periodo può servire a tutti per rimettere a posto delle cose e per andare a trovare soluzioni nuove. Situazioni che possono permettere alla squadra di essere ancora più forte. Ripartenza? Sono convito che verrà usata bene questa sosta perché si va a lavorare in profondità, come fatto in ritiro. Magari ci fosse sempre a metà campionato un pezzo per rimettere a posto le cose».