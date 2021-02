Lukaku inarrestabile contro il Milan: il belga fa cinque su cinque

Lukaku – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Fin dal suo arrivo all’Inter, Romelu Lukaku ha sempre segnato nei derby giocati contro il Milan. Con la rete segnata oggi, il belga ha fatto cinque su cinque tra Serie A e Coppa Italia.

MACCHINA DA GOL – Difficile trovare altri aggettivi sul vocabolario per definire Romelu Lukaku. Un attaccante decisamente devastante, come dimostrato anche oggi. Un gol voluto e cercato quello segnato oggi, che gli ha permesso di mettere la sua firma per la quinta volta consecutiva in un derby. Un numero che corrisponde anche alle stracittadine giocate proprio dal difensore belga. Grazie alla rete segnata oggi, Lukaku ha vinto (ancora una volta) la sfida a distanza con Zlatan Ibrahimovic e si è momentaneamente portato a 17 gol nella classifica dei marcatori della Serie A, momentaneamente primo in attesa di quanto farà Cristiano Ronaldo (fermo a 16) nella partita tra Juventus e Crotone.