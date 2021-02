Gagliardini: «Squadra, gruppo, famiglia. In una parola: Inter»

Roberto Gagliardini

Roberto Gagliardini esulta con piena gioia al termine di Milan-Inter. Il centrocampista nerazzurro esalta tutto l’ambiente nerazzurro.

VALORI – Roberto Gagliardini non riesce a contenere la gioia dopo Milan-Inter. Una vittoria per tre reti a zero, tre come gli elementi che il centrocampista sottolinea come segreto del successo. Ecco le sue parole: “Squadra, gruppo, famiglia. In una parola: Inter ⚫️🔵 @inter #forzainter #milaninter #milanonerazzurra”.