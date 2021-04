Lukaku domina Inter-Sassuolo, anche in fase di non possesso

Romelu Lukaku ha messo il suo sigillo su Inter-Sassuolo. Ma attenzione, non solo nel tabellino finale. Il belga ha fatto un gran lavoro in non possesso.

DOMINIO BELGA – Lukaku è stato il protagonista assoluto di Inter-Sassuolo. Oltre al gol dell’1-0 e all’assist per il 2-0 il belga ci ha messo la sua solita presenza nel gioco. Ma in possesso è quasi superfluo sottolinearlo. Il numero 9 è stato anche singolarmente prezioso in fase di non possesso. Una risorsa totale per la sua squadra.

DUE ELEMENTI – Il primo dato per cogliere la sua importanza viene dal report della Lega Serie A. Sapete chi è stato il migliore per recuperi in Inter-Sassuolo? Di tutti i giocatori in campo intendo. Proprio lui, Lukaku. I palloni recuperati al suo attivo sono 12. E di mestiere fa il centravanti. Ma c’è un altro aspetto, molto sottovalutato. Questa è la mappa dei tocchi del belga, presi da Whoscored:

Vedete quelli nell’area dell’Inter? Sono i colpi di testa in difesa, sui corner. Il Sassuolo ne ha battuti 8, frutto dell’incredibile pressione offensiva di cui si è tanto vantato De Zerbi. E sono stati praticamente tutti ribattuti proprio da Lukaku.