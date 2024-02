Lautaro Martinez e il rinnovo trattato volutamente come caso Inter

Lautaro Martinez in casa Inter non è il protagonista di una telenovela di calciomercato semplicemente perché ha scelto di non esserlo ma all’esterno l’attenzione mediatica è tutta rivolta sulla sua firma sul rinnovo. Che non arriva. E c’è più di un motivo ma non interessa

MONTAGGIO FORZATO – L’Inter prima in classifica dà fastidio. Se non altro perché, avendo vinto il Derby d’Italia a San Siro, c’è il serio rischio di “ammazzare” anzitempo il campionato. Colpa dell’asterisco. Sì, la partita da recuperare, in caso di vittoria, darebbe un vantaggio importante a quindici giornate dalla fine. La paura del “+7” sulla prima inseguitrice in Serie A è tanta. E ciò porta a dare risalto a potenziali problemi all’interno dell’ambiente. Su tutti il “caso” Lautaro Martinez che caso non è. Da mesi si parla del ricco rinnovo con prolungamento in arrivo. Dopo ogni gol del capitano argentino si parla del (sempre più) ricco rinnovo con prolungamento che tarda ad arrivare. E così via. Il rapporto tra Lautaro Martinez e l’Inter non è mai stato in discussione ma adesso fa rumore. All’esterno. Solo all’esterno. Perché? Facile. Perché è l’unico modo per provare a minare la serenità nerazzurra. In genere parlare troppo e magari anche troppo presto può causare problemi. Altre volte anche il silenzio può fare danni. All’Inter lasciano parlare gli altri ma nel frattempo le copertine “catastrofiche” non mancano. Tutto gratuitamente…

Il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter

DECISIONE SIMBOLICA – Il rinnovo di Lautaro Martinez si farà… o forse no. A cifre leggermente superiori alle previsioni… o forse no. Prima che finisca questa stagione… o forse no. Dubbi. Ipotesi. Riflessioni. Il tema è importante ma non il più importante adesso. Ciò che conta è il finale di stagione in Italia ma anche in Europa. Lautaro Martinez è il leader di questa Inter e non solo perché ne è il capitano nonché il capocannoniere indiscusso. Può decidere di firmare per sposare i colori nerazzurri “a vita” oppure considerare finita la sua avventura in Italia ma senza passare per mercenario né traditore. Non è solo una questione di soldi. Anzi, tutt’altro. Ambizioni. Occasioni. Stimoli. Una decisione va presa ma verrà presa con rispetto. Andando per priorità. E la priorità oggi è il finale di stagione sul campo. Il rinnovo del capitano stavolta non è un caso perché il protagonista è Lautaro Martinez e non uno dei tanti: è uno dei pochi calciatori che ha ottenuto il diritto di scegliere il suo futuro a prescindere dal rinnovo. Possono ballare milioni e le tempistiche possono dilatarsi, ma Lautaro Martinez non è in scadenza né è scontento all’Inter.