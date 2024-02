Orlando avvisa l’Inter: «A Roma sarà tosta, mi ricorda una partita!»

Orlando parla di Roma-Inter e di come la partita di domani all’Olimpico sarà un match tutt’altro che banale per i nerazzurri.

COMPLICATA − Massimo Orlando presenta il match dell’Olimpico a Tmw Radio: «La Roma è una squadra diversa rispetto alla gestione Mourinho, una squadra che gioca meglio, attacca di più. Secondo me per l’Inter non sarà una partita facile e me la vedo come la partita di Firenze, quando i nerazzurri ebbero qualche difficoltà in più. Mi aspetto quel tipo di partita lì domani all’Olimpico».