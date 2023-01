Lautaro Martinez e poi il nulla: Monza-Inter conferma un grave problema

In Monza-Inter, Lautaro Martinez è stato uno dei pochi giocatori in campo a mostrare una performance accettabile. Soprattutto fra gli attaccanti, confermando uno dei gravi problemi che anche la scorsa stagione hanno minato il percorso della squadra.

SOLO UNO – Lautaro Martinez e poi il nulla. Un gol, un palo, tanta voglia di lottare. Questa la prestazione del numero 10 nerazzurro, che in Monza-Inter è stato l’unico in attacco a far vedere qualcosa. Malissimo la prestazione di Edin Dzeko, che dopo la gara da migliore in campo contro il Napoli ieri sera è stato pienamente insufficiente. Incommentabile, invece, quella di Romelu Lukaku. Ritornato con l’etichetta del trascinatore, il belga anche ieri sera è risultato ancora totalmente fuori condizione e annullato dalla non irresistibile difesa del Monza. Joaquin Correa, invece, non pervenuto.

PROBLEMA GRAVE – Proprio come l’anno scorso, si mostra un problema grave per l’Inter la mancanza di affidabilità in attacco. Avere un solo attaccante – che sia Lautaro Martinez come ieri sera o Edin Dzeko come contro il Napoli – in grado di fare la prestazione è alla lunga un grosso handicap. La dimostrazione è arrivata lo scorso anno, nella serie di partite consecutive nelle quali l’Inter ha concesso al Milan di recuperare terreno fino ad arrivare a perdere lo scudetto. La soluzione, lo sappiamo, non può arrivare dal mercato. Ma nemmeno da un Dzeko che, a 37 anni, non può trovarsi costretto ancora a tirare la carretta ogni tre giorni. Ora serve il miglior Lukaku, per supportare il vero leader dell’attacco nerazzurro: Lautaro Martinez.