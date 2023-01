Nosotti: «Inter deve preoccuparsi dei gol subiti negli ultimi minuti»

Marco Nosotti ha parlato dagli studi di Sky Sport di Monza-Inter e dei problemi di equilibrio della squadra nerazzurra. Il giornalista ha analizzato il momento della squadra di Inzaghi, che non è sicuramente uno dei migliori.

QUESTIONE – Marco Nosotti, giornalista di Sky Sport, ha parlato così dell’Inter e della sua stagione fino ad ora: «I gol subiti non dipendono dai difensori. Ieri Skriniar e Acerbi hanno giocato molto bene. L’interpretazione, l’insieme non va bene e là davanti qualcosa non ti aiuta. Mancano i dettagli in uno squadra che è forte. L’Inter è uno squadrone solido, ma ci sono evidenti problemi di forma, guarda Lukaku. I gol sono troppi, addirittura 8 subiti negli ultimi 15 minuti. Ci dev’essere preoccupazione per questo, solo le squadre in zona retrocessione sono a questo livello».