Stankovic: «Napoli top, per lo Scudetto anche l’Inter! Le coppe europee…»

Dejan Stankovic ha parlato al termine di Sampdoria-Napoli 0-2. Il tecnico serbo ritiene anche l’Inter in lotta per lo Scudetto nonostante il gap di dieci punti dal primo posto. Poi fa una considerazione sulla ripartenze delle coppe europee

LOTTA APERTA − In conferenza stampa Deki Stankovic ha detto la sua sulla corsa Scudetto. Il tecnico della Sampdoria non taglia l’Inter: «Ha dimostrato di essere un top club. Ha tanti giocatori in ogni ruolo e non perdi qualità. Forse, per quello che mi ricordo, il Napoli pagava negli anni precedenti il rush finale della stagione perché non aveva una rotazione importante. Adesso penso che siano i primi favoriti. Sono altri obiettivi che a me sembrano un po’ lontani ma guardando il calcio, non sarà facile. C’è anche il Milan, Inter e Juventus. Sarà una bella lotta fino ala fine. Vediamo quando riprendono le coppe europee, chi si sentirà meglio a gestire le partite ogni tre giorni perché quando lotti su tanti obiettivi giocare ogni tre giorni diventa difficile».