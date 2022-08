Lautaro Martinez, gol-consolazione in Lazio-Inter: superate due leggende

Lautaro Martinez ha siglato i gol del momentaneo 1-1 in Lazio-Inter. Gol che non è servito ad evitare la sconfitta dei nerazzurri ma che è comunque importante: l’argentino arriva a quota 76 gol e supera due leggende dell’Inter

SORPASSO – In un’amara serata per l’Inter sconfitta nettamente dalla Lazio, Lautaro Martinez può trovare il modo di consolarsi: con la rete di ieri sera contro i biancocelesti, il “Toro” ha siglato il 60° gol in campionato con la maglia dell’Inter, il 76° complessivo. Con questa rete l’argentino aggancia Giacinto Facchetti nella classifica all-time di gol segnati e supera due connazionali che hanno fatto la storia recente del club nerazzurro: Julio Ricardo Cruz e Diego Milito.