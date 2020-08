Lautaro Martinez, caccia al gol in Europa League dopo i 5 in Champions

Segna ancora “zero” la voce dei gol segnati da Lautaro Martinez in questa stagione di Europa League. Dopo i cinque gol in sei gare disputate in Champions League, per l’argentino Inter-Shakhtar Donetsk sarà l’occasione di sbloccarsi anche in questa competizione.

GOL CERCASI – Nelle quattro competizioni disputate fin qui in stagione da Lautaro Martinez, sono “solo” due quelle in cui l’argentino ha trovato la via del gol: Serie A e Champions League. Dopo essere rimasto a secco in Coppa Italia, per l’argentino è il momento di sbloccarsi in Europa League. La grande occasione per il numero dieci nerazzurro sarà lunedì sera alle 21.00, quando arriverà il calcio d’inizio di Inter-Shakhtar Donetsk.

RIPRESA – Lautaro Martinez dovrà dunque riprendere da dove ha lasciato. Proprio in Europa, quest’anno, si è già reso protagonista di ottime prestazioni nella fase a gironi della Champions League, nella quale è andato in rete su cinque delle sei partite disputate dai nerazzurri. Tra le sue vittime, fin qui, ci sono Slavia Praga, Borussia Dortmund e Barcellona. La voglia del Toro è sicuramente quella di annoverare anche lo Shakhtar Donetsk a questa lista. Nella speranza che, oltre al suo primo gol in Europa League, l’argentino possa anche festeggiare con tifosi e compagni la qualificazione in finale. E, chissà, anche qualcosa di più…