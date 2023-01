Kimpembe sul taccuino dell’Inter, ecco come gioca il mancino del PSG

L’inter per la difesa del futuro pensa anche a Kimpembe. Il difensore del PSG è un mancino che è abituato a gestire molti palloni.

DIFENSORE SUL TACCUINO – Le ultime voci di mercato riportano l’interesse dell’Inter per un difensore del Psg. Un potenziale rinforzo per un reparto con ben cinque elementi in scadenza. Su cui quindi si deve lavorare ad ampio spettro. Il nome sarebbe quello di Presnel Kimpembe. Giocatore di sicura esperienza, viste le 232 presenze coi parigini cui aggiungere le 28 con la Francia. Ma come gioca il classe 1995?

DUTTILE A SINISTRA – Difensore centrale mancino, il francese nella zona sinistra della difesa sa adattarsi praticamente ad ogni ruolo. Centrale a quattro, braccetto a tre e anche terzino, per quanto più difensivo. Questa è la sua heatmap stagionale, presa da Sofascore:

Chiaramente vediamo un difensore con licenza di avanzare. Kimpembe infatti è un giocatore moderno, molto a suo agio col pallone tra i piedi. Queste sono le sue statistiche nei passaggi prese da FBref:

Specialista nel gioco corto, riferimento per l’impostazione e aduso a gestire molti palloni. Ma non solo. In possesso sa anche portare palla:

Un elemento quindi potenzalmente a suo agio in una squadra con una vocazione al gioco come l’Inter attuale.