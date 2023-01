Maicon nella Inter Hall of Fame, è il quinto difensore nerazzurro premiato!

Maicon è entrato nella Inter Hall of Fame. Si tratta del quinto difensore premiato con il prestigioso riconoscimento, il secondo giocatore dopo Bordon a fare l’ingresso nella Hall of Fame 2022

ORGOGLIO − Maicon festeggia così l’ingresso nella Hall of Fame dell’Inter: «Sono contento di essere stato votato per la Inter Hall of Fame. Sono orgoglioso di far parte della grande famiglia nerazzurra. Qui sono stato tanti anni, abbiamo vinto tanti trofei insieme e ho tantissimi amici nerazzurri. Ai tifosi dico: ci vediamo presto».

UNICO − L’Inter lo celebra così sul proprio sito ufficiale: “Quanto è forte Maicon“. Un coro, una canzone, un motto, una certezza. Forte, fortissimo. Uno strapotere tecnico e fisico che, per anni, ha consentito all’Inter di avere un’arma potentissima: un terzino destro implacabile, un uomo in più in fase offensiva, un colosso sul quale appoggiarsi in qualsiasi momento del match. 248 presenze con la maglia dell’Inter in sei stagioni, 20 gol. Reti iconiche, importanti, pesantissime. Storiche. Uomo derby con due reti indimenticabili (compresa l’ultima, nel 2012, con un destro incredibile). Il tiro al volo contro la Juventus, il gol contro il Barcellona in semifinale. Trascinatore unico nell’anno del Triplete, Maicon in nerazzurro ha conquistato 4 Scudetti, 2 Coppe Italia, 3 Supercoppe Italiane, 1 Champions League, 1 Mondiale per Club. Successi di squadra, uniti ai riconoscimenti personali. Nel 2010 fu inserito nella squadra dell’anno UEFA, vincendo il premio di miglior difensore. E a quelli con il Brasile, con due Coppe America in bacheca.

Fonte: Inter.it