Juventus-Inter, scontro tra difese: quella bianconera è la migliore della Serie A

Tanti i temi da affrontare in vista di Juventus-Inter. Un dato interessante è quello relativo ai reparti difensivi delle due squadre. La squadra di Allegri, a conti fatti, ha la miglior difesa di tutto il campionato

SCONTRO TRA MURI – Bonucci da una parte, Bastoni dall’altra. Gatti da una parte, De Vrij dall’altra. Bremer da una parte, Skriniar dall’altra. I sei difensori dovrebbero tutti partire dal 1′ in Juventus-Inter in programma domenica 6 novembre alle 20,45 all’Allianz Arena – qui l’ultimo precedente – . I dati riguardanti la difesa, a dispetto del momento e della posizione in classifica, sono a favore dei bianconeri. La squadra di Massimiliano Allegri ha incassato solo 7 gol dall’inizio del campionato. L’Inter, invece, conta ben 17 gol subiti. Il dato dei nerazzurri è sicuramente influenzato dall’avvio a stento e dei dodici gol incassati tra Lazio, Milan, Udinese e Fiorentina (partita poi vinta dai nerazzurri, ndr). L’aspetto interessante è che nelle prime tre partite tra i pali c’era Handanovic, mentre contro i Viola era presente Onana. Il camerunense, da quando si è insediato nella porta nerazzurra, ha incassato 4 gol in 4 partite. Inoltre la Juventus, che si affida ancora al polacco Wojciech Szczęsny, non ha incassato gol nelle ultime tre partite. La sfida per i nerazzurri sarà quindi quella di abbattere il muro Juventino, e contestualmente cercare di difendere la propria porta, per migliorare il dato relativo alla difesa e tornare quel muro difensivo che ha permesso ai nerazzurri di raggiungere grandi traguardi.